Пушилин оценил вероятность помилования иностранных наемников

12 июня 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что должен руководствоваться уже принятым судебным решением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, осужденных на смертную казнь. Ранее верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко и двух британских подданых к расстрелу. «В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — приводит слова Дениса Пушилина ТАСС. Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Верховный суд ДНР приговорил их и гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел. Задержание и суд над иностранными наемниками произошло во время спецоперации, которую вынужденно проводит Россия на Украине. Великобритания планирует задействовать все возможные дипломатические каналы, чтобы спасти Эйслина и Пиннера, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую реакцию Лондона истерикой. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, осужденных на смертную казнь. Ранее верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко и двух британских подданых к расстрелу. «В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — приводит слова Дениса Пушилина ТАСС. Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании к смертной казни. Наемники Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Верховный суд ДНР приговорил их и гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел. Задержание и суд над иностранными наемниками произошло во время спецоперации, которую вынужденно проводит Россия на Украине. Великобритания планирует задействовать все возможные дипломатические каналы, чтобы спасти Эйслина и Пиннера, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую реакцию Лондона истерикой.