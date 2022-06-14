Жители предложили снести «деревяшки» Администрация города Лабытнанги, «ВКонтакте»

В Лабытнанги (ЯНАО) стартовал ремонт многоквартирных деревянных домов, об этом администрация сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Местные жители раскритиковали решение в комментариях.

«Пора уже давать капитальное жилье, а не скворечники деревянные восстанавливать», — поделился Сергей Абраменко. «Их сносить пора», — написал пользователь Димыч Рончиков в паблике «Подслушано №1 Лабытнанги». «Вы серьезно? Это же ветхое жилье. В Надыме уже нет ни одного такого дома, все снесли, а в Салехарде и Лабытнанги их капиталят», — прокомментировал Алексей Кочетков.

«На Ямале реализуется адресная программа, в рамках которой отремонтируют 18 домов в деревянном исполнении. Планируется ремонт кровли, фасадов, крылец и фундаментов, замена сетей инженерии. В программе участвуют дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу», — сообщила в посте мэрия Лабытнанги.

В администрацию города направлен запрос с просьбой прокомментировать мнение жителей. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что два многоквартирных дома в селах Кутопъюган и Ныда Надымского района ЯНАО должны снести. Они представляют опасность для местных жителей.

В Лабытнанги приступили к капитальному ремонту многоквартирных домов Администрация города Лабытнанги, «ВКонтакте»