Работники в ХМАО и ЯНАО готовы перейти на четырехдневку

15 июня 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Четырехдневку поддерживает 81% опрошенных Фото: Денис Моргунов © URA.RU 81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru. «69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего. Однозначно против укороченной рабочей недели выступили только 7% респондентов», — рассказали в hh.ru. Основные противники нововведений находятся среди высшего менеджмента, медиков, работников науки и образования, (по 12%). За четырехдневку выступает 21% специалистов сферы IT, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Ранее URA.RU писало, что в сравнении с маем прошлого года в ХМАО и ЯНАО уменьшилось количество предложений о работе. В Югре показатель сократился на 10%, на Ямале — на 9%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru. «69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего. Однозначно против укороченной рабочей недели выступили только 7% респондентов», — рассказали в hh.ru. Основные противники нововведений находятся среди высшего менеджмента, медиков, работников науки и образования, (по 12%). За четырехдневку выступает 21% специалистов сферы IT, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Ранее URA.RU писало, что в сравнении с маем прошлого года в ХМАО и ЯНАО уменьшилось количество предложений о работе. В Югре показатель сократился на 10%, на Ямале — на 9%.