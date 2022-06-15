Работники в ХМАО и ЯНАО готовы перейти на четырехдневку

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Четырехдневку поддерживает 81% опрошенных Фото:

81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

«69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего. Однозначно против укороченной рабочей недели выступили только 7% респондентов», — рассказали в hh.ru.

Основные противники нововведений находятся среди высшего менеджмента, медиков, работников науки и образования, (по 12%). За четырехдневку выступает 21% специалистов сферы IT, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства.

Ранее URA.RU писало, что в сравнении с маем прошлого года в ХМАО и ЯНАО уменьшилось количество предложений о работе. В Югре показатель сократился на 10%, на Ямале — на 9%.

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81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru. «69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего. Однозначно против укороченной рабочей недели выступили только 7% респондентов», — рассказали в hh.ru. Основные противники нововведений находятся среди высшего менеджмента, медиков, работников науки и образования, (по 12%). За четырехдневку выступает 21% специалистов сферы IT, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Ранее URA.RU писало, что в сравнении с маем прошлого года в ХМАО и ЯНАО уменьшилось количество предложений о работе. В Югре показатель сократился на 10%, на Ямале — на 9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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