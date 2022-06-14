Авария остановила пассажирские поезда в Челябинской области

Два поезда дальнего следования задержались в Челябинской области из-за инцидента с контактной сетью (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария на контактных сетях в Челябинской области привела к часовым задержкам двух поездов дальнего следования. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«На станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) 15 июня произошло аварийное отключение напряжения в контактной сети. В результате произошли задержки двух пассажирских поездов „Москва — Челябинск“ на 1 час 39 минут и „Уфа — Новый Уренгой“ на 1 час», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в 03:28, движение было восстановили в 04:40. Проверку обстоятельств инцидента ведет Златоустовская транспортная прокуратура.