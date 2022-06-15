В Кремле сделали заявление о возможности ядерной войны с США

16 июня 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что СМИ не должны спрашивать об ядерной войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интервьюируемые должны быть достаточно мудрыми, чтобы не отвечать на вопросы о ядерной войне. Так он прокомментировал заявления о возможном ядерном столкновении России и США. «СМИ должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов. А те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости». Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил о пике риска использования ядерного оружия в мире. По его словам, ядерные державы проводят модернизацию арсенала и увеличивают число боеголовок. Полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк считает, что политика США негативно сказывается на ситуации и страна втягивает мир в ядерную войну с РФ. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия отвергает саму идеологию использования ядерного оружия, сообщает RT. Было бы ошибочным говорить о невозможности ядерной войны, сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал мировое сообщество не допустить этого, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интервьюируемые должны быть достаточно мудрыми, чтобы не отвечать на вопросы о ядерной войне. Так он прокомментировал заявления о возможном ядерном столкновении России и США. «СМИ должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов. А те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости». Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил о пике риска использования ядерного оружия в мире. По его словам, ядерные державы проводят модернизацию арсенала и увеличивают число боеголовок. Полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк считает, что политика США негативно сказывается на ситуации и страна втягивает мир в ядерную войну с РФ. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия отвергает саму идеологию использования ядерного оружия, сообщает RT. Было бы ошибочным говорить о невозможности ядерной войны, сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал мировое сообщество не допустить этого, передает телеканал 360.