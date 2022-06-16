Проблемный участок Коротчаево-Тазовский принадлежит ПАО «Газпром» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Департамент транспорта ЯНАО переложил ответственность за участок дороги Коротчаево-Тазовский на ПАО «Газпром». Как сообщается в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте», окружное правительство ведет переговоры с компанией с целью передачи автотрассы в государственную собственность.

«Участок автодороги Коротчаево-Тазовский протяженностью около 240 км принадлежит „Газпром“. Информацией о ее ремонте обладает собственник. В настоящее время между Правительством округа и ПАО „Газпром“ обсуждается возможность передачи дороги в государственную собственность», — сообщил департамент транспорта ЯНАО.

Причиной данного сообщения, стало видео местного жителя, который показал состояние автотрассы. Как добавляют пользователи сети на данном участке расползлись плиты, а также торчат железные прутья.

«Хочется показать дорогу Тазовский — Газ — Сале просто это кошмар. Прямо хочется сказать дорога смерти», — сообщает житель ЯНАО.

Также департамент транспорта добавил, что на данный момент идут ремонтные работы на участке от Пуровска до Коротчаево. Так, в этом году будет завершен ремонт 22 км и начат будет капитальный ремонт на участках протяженностью 55 км, который закончат в следующем году.

Агентство обратилось за комментарием в ПАО «Газпром». Ответа на момент публикации не поступило.