Колледж в Ноябрьске удвоил места для медсестер из-за соцсетей

В Ноябрьске на специальность «сестринское дело» вместо 50 примут 95 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На специальность «сестринское дело» Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий планируется принять 95 человек, вместо 50. Увеличению мест поспособствовали просьбы жителей в соцсетях, сообщает telegram-канал «ЦУР Official».

«С прошлого года специалисты ЦУР зафиксировали 112 сообщений по данной теме. Все они были переданы в профильное ведомство. Обратная связь позволила в два раза увеличить число мест для обучения», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало о дефиците медсестер в ЯНАО. По данным рекрутингового агентства hh.ru на одну вакансию приходится два резюме.