18 июня 2022
17 июня 2022
16 июня 2022

Колледж в Ноябрьске удвоил места для медсестер из-за соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, медсестра, медицина, врач, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
В Ноябрьске на специальность «сестринское дело» вместо 50 примут 95 человек Фото:

На специальность «сестринское дело» Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий планируется принять 95 человек, вместо 50. Увеличению мест поспособствовали просьбы жителей в соцсетях, сообщает telegram-канал «ЦУР Official».

«С прошлого года специалисты ЦУР зафиксировали 112 сообщений по данной теме. Все они были переданы в профильное ведомство. Обратная связь позволила в два раза увеличить число мест для обучения», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало о дефиците медсестер в ЯНАО. По данным рекрутингового агентства hh.ru на одну вакансию приходится два резюме.

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На специальность «сестринское дело» Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий планируется принять 95 человек, вместо 50. Увеличению мест поспособствовали просьбы жителей в соцсетях, сообщает telegram-канал «ЦУР Official». «С прошлого года специалисты ЦУР зафиксировали 112 сообщений по данной теме. Все они были переданы в профильное ведомство. Обратная связь позволила в два раза увеличить число мест для обучения», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало о дефиците медсестер в ЯНАО. По данным рекрутингового агентства hh.ru на одну вакансию приходится два резюме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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