Нефтяные компании предложили пермякам важные переговоры

Пермяки могут высказать свое мнение по поводу освоения месторождений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Нефтяные компании объявили о разработке новых месторождений в регионе. Из-за этого в ряде территорий пройдут общественные слушания. На них власти ознакомят местных жителей с тем, какие компании, и где именно будут вести свою деятельность. Также будет представлена информация о воздействии на окружающую среду в связи с добычей ресурсов, сообщается на сайте Росприроднадзора.

Так, филиал компании «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПермНИПИнефть» информирует о намерении построить несколько разведочных скважин на территории Гавринского месторождения в Куединском округе. Общественные слушания по этому вопросу пройдут в поселке Куеда. «Дата и время проведения общественных слушаний: 30 июня; место проведения: актовый зал администрации Куединского муниципального округа», — говорится на сайте ведомства.

В этот же день в селе Бикбарда пройдут общественные слушания в связи с планами на строительство и обустройство скважин Астанинского месторождения (Куединский округ). В Красновишерском округе планируется добыча нефти с Восточно-Гагаринского месторождения. Здесь также будет построено несколько добывающих скважин. Заказчиком на проведение работ является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Отмечается, что замечания и предложения от жителей власти принимают в период проведения общественных обсуждений, а также в течение 10 дней после их окончания.

Кроме того, компании «РИД Ойл-Пермь» готовится к освоению Южно-Беляевского месторождения в Оханском городском округе. Общественные слушания, на которых будут представлены планы по добыче нефти, состоятся 11 июля.

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