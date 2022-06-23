Задержанного ФСБ челябинского экс-силовика отправили в колонию

Леонид Галанин проведет в исправительной колонии восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника структурного подразделения отдела собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области Леонида Галанина, который был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взятки от черных риелторов. Он получил восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В период с 2005 по 2012 годы обвиняемый, являясь должностным лицом, получил взятку в виде недвижимого имущества за покровительство риелторам в не привлечении их к уголовной ответственности, а также пытался похитить более 750 тыс. рублей у жительницы Челябинской области путем незаконного взыскания у нее денежных средств. Он признан виновным в преступлении по по п. „в“ ч.5 ст. 290, двух преступлениях по п. „в“ ч.3 ст. 286 УК РФ, и в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (получение взятки в крупном размере, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, покушение на мошенничество)», — рассказала Наталья Мамаева.

Подсудимый приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 9,6 млн рублей и с лишением права занимать должности в органах внутренних дел и правоохранительных органах РФ на 3 года. Его также лишили звания подполковника полиции.

Галанин был задержан 17 февраля сотрудниками УФСБ по региону и с тех пор находился под стражей. Взятку в виде жилья он получил от риелторов, которые затем сами стали фигурантами уголовного дела. При этом по решению суда позже жилье было изъято у родственницы Галанина законными владельцами квартиры.

Уголовное дело в отношении Галанина расследовалось с лета 2021 года. Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемого на сумму более 900 тыс. рублей.

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