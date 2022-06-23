Пермячка побила рекорд, державшийся 28 лет

Пермская спортсменка Екатерина Ивонина в беге с препятствиями установила новый рекорд России. На соревнованиях в Чебоксарах она преодолела 2000 метров быстрее Марины Плужниковой, чей рекорд держался 28 лет, рассказали в минспорта Пермского края.
«Пермячка Екатерина Ивонина на дистанции 2000 метров с препятствиями установила Рекорд России с результатом 6.03.16 который держался 28 лет с 1994 года и принадлежал Плужниковой Марине 6.11.84. Это произошло на Всероссийских соревнованиях памяти Георгия Нечеухина, которые проходят в Чебоксарах», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщается на сайте Центра спортивной подготовки Прикамья, второе место на дистанции заняла Анна Тропина из Екатеринбурга (6.23.95). Третьей пришла представительница Новосибирска Екатерина Домнина (6.37.31).
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