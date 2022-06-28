Спортсмен из ЯНАО пробежал ультрамарафон в 350 километров

29 июня 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

За пять дней спортсмен преодолел расстояние от Надыма до Салехарда Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Житель ЯНАО Альберт Окотэтто закончил свой ультрамарафон. Путь от Надыма до Салехарда он преодолел за 5 дней, сообщает пресс-служба правительства региона. «За пять дней он пробежал 352 километра, разделяющих окружную столицу и Надым. Дождь и сильный ветер слегка задержали героя в пути — к финишу у стелы „66 параллель“ Альберт прибыл в ночь на 29 июня», — написали в telegram-канале правительства. Всю дистанцию вместе с ним прошел велосипедист, который следил за физическим состоянием спортсмена, вез воду и провиант. Останавливался на ночлег Альберт в чуме, который перемещали по участку люди из его команды, а помогал в восстановлении владелец чума при помощи традиционных ненецких восстановительных практик. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО из Твери на велосипеде приехала 81-летняя путешественница. Юлия Михайлюк преодолела более 3 тыс. километров от своего родного города до Лабытнанги. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Житель ЯНАО Альберт Окотэтто закончил свой ультрамарафон. Путь от Надыма до Салехарда он преодолел за 5 дней, сообщает пресс-служба правительства региона. «За пять дней он пробежал 352 километра, разделяющих окружную столицу и Надым. Дождь и сильный ветер слегка задержали героя в пути — к финишу у стелы „66 параллель“ Альберт прибыл в ночь на 29 июня», — написали в telegram-канале правительства. Всю дистанцию вместе с ним прошел велосипедист, который следил за физическим состоянием спортсмена, вез воду и провиант. Останавливался на ночлег Альберт в чуме, который перемещали по участку люди из его команды, а помогал в восстановлении владелец чума при помощи традиционных ненецких восстановительных практик. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО из Твери на велосипеде приехала 81-летняя путешественница. Юлия Михайлюк преодолела более 3 тыс. километров от своего родного города до Лабытнанги.