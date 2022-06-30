В Перми начато расследование после гибели рабочего в музее

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели рабочего в музее «Хохловка». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«При выполнении работ на объекте культурного наследия на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошел смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации. Государственной инспекцией труда в Пермском крае устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщает ГИТ.
Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий погиб при падении с высоты. У мужчины остались жена и пятеро детей.
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