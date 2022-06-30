30 июня 2022

В Перми начато расследование после гибели рабочего в музее

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Реконструкция музея Хохловка. Пермь, хохловка, музей деревянного зодчества, туризм пермский край, рестоврационные работы, музей хохловка
Мужчина погиб после падения с высоты Фото:

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели рабочего в музее «Хохловка». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«При выполнении работ на объекте культурного наследия на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошел смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации. Государственной инспекцией труда в Пермском крае устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщает ГИТ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий погиб при падении с высоты. У мужчины остались жена и пятеро детей.

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Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели рабочего в музее «Хохловка». Информация об этом появилась на сайте ведомства. «При выполнении работ на объекте культурного наследия на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошел смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации. Государственной инспекцией труда в Пермском крае устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщает ГИТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий погиб при падении с высоты. У мужчины остались жена и пятеро детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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