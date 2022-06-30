В Перми начато расследование после гибели рабочего в музее

01 июля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб после падения с высоты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели рабочего в музее «Хохловка». Информация об этом появилась на сайте ведомства. «При выполнении работ на объекте культурного наследия на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошел смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации. Государственной инспекцией труда в Пермском крае устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщает ГИТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий погиб при падении с высоты. У мужчины остались жена и пятеро детей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели рабочего в музее «Хохловка». Информация об этом появилась на сайте ведомства. «При выполнении работ на объекте культурного наследия на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошел смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации. Государственной инспекцией труда в Пермском крае устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщает ГИТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий погиб при падении с высоты. У мужчины остались жена и пятеро детей.