Россиян предупредили о штрафах за новые окна в квартире

04 июля 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

За замену оконного блока, выходящего прямо на фасад дома предусмотрено наказание в виде штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут быть оштрафованными за установку новых окон в квартире, поскольку замена оконного блока, выходящего на фасад дома считается, как незаконное переустройство. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По словам Спиридоновой, инициатором проверки выступает, как правило, управляющая компания дома. В случае выявления таких нарушений представитель организации должен предпринять меры для устранения недостатков. «Если требование проигнорировано, тогда уже действует жилинспекция — накладывает штрафы, — рассказала Мария Спиридонова в интервью агентству «Прайм». Она отметила, что управляющая компания вправе обратиться в суд с требованием «о приведении в первоначальное положение». Отмечается, что меняя оконные блоки, в особенности рискуют собственники объектов недвижимого имущества, представляющих собой ценность в плане истории. Фасады таких домов под особым контролем, подчеркивает специалист. Так, при проверках учитывают материал оконного блока, цвет, размер. Спиридонова уточняет, что для таких домов штрафы за «самодеятельность» существенно выше, они достигают 100 000 рублей. «Но и по новым домам, которые недавно сданы в эксплуатацию, проблема сходная. «Собственники хотят улучшить оконный блок, устраивают перепланировки. Например, окна «в пол», архитектурный рисунок оконного блока. Могут оштрафовать и в том случае, если меняется цвет оконных рам», — делится Спиридонова. Ранее сообщалось, что россияне рискуют быть оштрафованными за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне могут быть оштрафованными за установку новых окон в квартире, поскольку замена оконного блока, выходящего на фасад дома считается, как незаконное переустройство. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По словам Спиридоновой, инициатором проверки выступает, как правило, управляющая компания дома. В случае выявления таких нарушений представитель организации должен предпринять меры для устранения недостатков. «Если требование проигнорировано, тогда уже действует жилинспекция — накладывает штрафы, — рассказала Мария Спиридонова в интервью агентству «Прайм». Она отметила, что управляющая компания вправе обратиться в суд с требованием «о приведении в первоначальное положение». Отмечается, что меняя оконные блоки, в особенности рискуют собственники объектов недвижимого имущества, представляющих собой ценность в плане истории. Фасады таких домов под особым контролем, подчеркивает специалист. Так, при проверках учитывают материал оконного блока, цвет, размер. Спиридонова уточняет, что для таких домов штрафы за «самодеятельность» существенно выше, они достигают 100 000 рублей. «Но и по новым домам, которые недавно сданы в эксплуатацию, проблема сходная. «Собственники хотят улучшить оконный блок, устраивают перепланировки. Например, окна «в пол», архитектурный рисунок оконного блока. Могут оштрафовать и в том случае, если меняется цвет оконных рам», — делится Спиридонова. Ранее сообщалось, что россияне рискуют быть оштрафованными за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.