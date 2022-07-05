05 июля 2022
04 июля 2022

В ХМАО пациенты чуть не подрались у кабинета врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники. Тюмень, очередь , поликлиника, поликлиника5
По словам автора поста, в поликлинике принято чередовать прием пациентов — по записи и по живой очереди (архивное фото) Фото:

Во взрослой поликлинике 16-го микрорайона Нефтеюганска (ХМАО) пациенты едва не подрались в очереди у кабинета врача. Пост об этом опубликован в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Нахожусь здесь [у кабинета] уже более часа. И до сих пор не зашла женщина по записи. Зато мужчина по живой очереди чуть ли не устроил мордобой с женщинами, чтобы попасть на прием», — поделилась анонимный автор поста.

Местная жительница пришла на повторный прием. В регистратуре ее направили в другой кабинет, потому что врач был на больничном. Автор также добавила, что в поликлинике принято принимать пациентов через одного — по записи и по живой очереди.

«Вопрос единственный: зачем нужна запись, если сначала ты убиваешься в очереди на запись, а записавшись, по два-три часа сидишь в очереди на этот прием?» — написала в комментариях Антонина Аминова. «С какой стати я должна пропускать без очереди, если мучилась, ждала, брала талон и пришла к своему времени», — поделилась Татьяна Нестерова.

В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пенсионеры жалуются на большие очереди в аптеке, отпускающих льготные лекарства. Доходит до того, что некоторые не выдерживают и теряют сознание прямо в очереди.

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Во взрослой поликлинике 16-го микрорайона Нефтеюганска (ХМАО) пациенты едва не подрались в очереди у кабинета врача. Пост об этом опубликован в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Нахожусь здесь [у кабинета] уже более часа. И до сих пор не зашла женщина по записи. Зато мужчина по живой очереди чуть ли не устроил мордобой с женщинами, чтобы попасть на прием», — поделилась анонимный автор поста. Местная жительница пришла на повторный прием. В регистратуре ее направили в другой кабинет, потому что врач был на больничном. Автор также добавила, что в поликлинике принято принимать пациентов через одного — по записи и по живой очереди. «Вопрос единственный: зачем нужна запись, если сначала ты убиваешься в очереди на запись, а записавшись, по два-три часа сидишь в очереди на этот прием?» — написала в комментариях Антонина Аминова. «С какой стати я должна пропускать без очереди, если мучилась, ждала, брала талон и пришла к своему времени», — поделилась Татьяна Нестерова. В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пенсионеры жалуются на большие очереди в аптеке, отпускающих льготные лекарства. Доходит до того, что некоторые не выдерживают и теряют сознание прямо в очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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