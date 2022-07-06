В США призвали Зеленского «прекратить играть в политику»

07 июля 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

В США попросили Зеленского перестать «играть в политику и театр» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр», а лидеру США Джо Байдену — выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. С таким призывом выступила американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц. «Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти. В-третьих, конгресс должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи [на Украину]», — цитирует Спартц РИА «Новости». По словам конгрессвумен, такие меры позволят решить «множество проблем» на Украине, а также «восстановить контроль над ситуацией». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Политика Зеленского за этот период неоднократно становилась объектом насмешек со стороны представителей стран Запада. Так, один из читателей статьи колумниста в The American Conservative написал, что «Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма». В конце июня жители Великобритании высмеяли встречу президента Украины с американским комедийным актером Беном Стиллером. Один из читателей британской газете Daily Mail писал, что Зеленский «не лидер, а актер, который окружает не теми людьми во время кризиса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр», а лидеру США Джо Байдену — выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. С таким призывом выступила американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц. «Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти. В-третьих, конгресс должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи [на Украину]», — цитирует Спартц РИА «Новости». По словам конгрессвумен, такие меры позволят решить «множество проблем» на Украине, а также «восстановить контроль над ситуацией». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Политика Зеленского за этот период неоднократно становилась объектом насмешек со стороны представителей стран Запада. Так, один из читателей статьи колумниста в The American Conservative написал, что «Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма». В конце июня жители Великобритании высмеяли встречу президента Украины с американским комедийным актером Беном Стиллером. Один из читателей британской газете Daily Mail писал, что Зеленский «не лидер, а актер, который окружает не теми людьми во время кризиса».