Екатеринбуржца, выбросившего сына из окна, не стали освобождать

Житель микрорайона Химмаш в Екатеринбурге, выбросивший своего 11-летнего сына из окна, попросил освободить его из СИЗО, однако судья посчитал, что мужчина должен остаться под стражей до 17 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту подозреваемого», — сообщили в пресс-службе. Решение Чкаловского райсуда, поместившего мужчину в СИЗО до 17 августа, оставили без изменения.
Инцидент произошел на Химмаше ночью 18 июня. Мужчина отрицает свою вину, следователи назначили проведение всех необходимых экспертиз. Они выяснят, совершал ли екатеринбуржец преступление, и, если вина подтвердится, ему грозит наказание за покушение на убийство.
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