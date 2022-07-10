10 июля 2022
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В Нижневартовске на два дня перекрывают одну из центральных улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
Дорожники Нижневартовска перекроют участок улицы Маршала Жукова (от Ленина до Мира) Фото:

В Нижневартовске из-за ремонта дороги перекроют участок улицы Маршала Жукова. Работы продлятся с 11 до 13 июля. Об этом сообщили в мэрии Нижневартовска.

«Сегодня подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ приступила к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по нечетной стороне улицы Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира). В связи с этим будет осуществлено полное перекрытие участка. Работы продлятся до 13 июля», — говорится в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Из-за ремонтных работ поменяется и движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов № 6, 6К и 12. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги.

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В Нижневартовске из-за ремонта дороги перекроют участок улицы Маршала Жукова. Работы продлятся с 11 до 13 июля. Об этом сообщили в мэрии Нижневартовска. «Сегодня подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ приступила к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по нечетной стороне улицы Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира). В связи с этим будет осуществлено полное перекрытие участка. Работы продлятся до 13 июля», — говорится в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Из-за ремонтных работ поменяется и движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов № 6, 6К и 12. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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