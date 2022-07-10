В Нижневартовске на два дня перекрывают одну из центральных улиц

11 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Дорожники Нижневартовска перекроют участок улицы Маршала Жукова (от Ленина до Мира) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске из-за ремонта дороги перекроют участок улицы Маршала Жукова. Работы продлятся с 11 до 13 июля. Об этом сообщили в мэрии Нижневартовска. «Сегодня подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ приступила к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по нечетной стороне улицы Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира). В связи с этим будет осуществлено полное перекрытие участка. Работы продлятся до 13 июля», — говорится в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Из-за ремонтных работ поменяется и движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов № 6, 6К и 12. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске из-за ремонта дороги перекроют участок улицы Маршала Жукова. Работы продлятся с 11 до 13 июля. Об этом сообщили в мэрии Нижневартовска. «Сегодня подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ приступила к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по нечетной стороне улицы Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира). В связи с этим будет осуществлено полное перекрытие участка. Работы продлятся до 13 июля», — говорится в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Из-за ремонтных работ поменяется и движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов № 6, 6К и 12. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги.