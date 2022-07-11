Госдума приняла закон о бесплатном образовании для инвалидов

12 июля 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Люди с инвалидностью смогут бесплатно получить второе высшее образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума приняла закон, по которому люди с инвалидностью смогут бесплатно получить второе высшее или среднее специальное образование. Текст законопроекта опубликован в базе правовых документов. «Законопроектом устанавливается госгарантия бесплатного получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, ранее получивших среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами», — поясняется в сопроводительной записке. Повторно учиться в вузах и колледжах смогут те, кто получил группу уже во взрослом возрасте. Предполагается, что законопроект повысит шансы на трудоустройство тех, кто больше не сможет работать по своей специальности. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. Если его примут, новая мера заработает с 1 сентября. В январе правительственная комиссия поддержала предложение о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями. Родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом. Также сообщалось, что в России людям с ограниченными возможностями могут разрешить пользоваться платными парковками безвозмездно, если специальные места для них уже заняты. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагал снизить налог на прибыль для тех работодателей, кто трудоустраивает инвалидов и работников пожилого возраста. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума приняла закон, по которому люди с инвалидностью смогут бесплатно получить второе высшее или среднее специальное образование. Текст законопроекта опубликован в базе правовых документов. «Законопроектом устанавливается госгарантия бесплатного получения среднего профессионального или высшего образования для лиц, ранее получивших среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами», — поясняется в сопроводительной записке. Повторно учиться в вузах и колледжах смогут те, кто получил группу уже во взрослом возрасте. Предполагается, что законопроект повысит шансы на трудоустройство тех, кто больше не сможет работать по своей специальности. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. Если его примут, новая мера заработает с 1 сентября. В январе правительственная комиссия поддержала предложение о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями. Родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом. Также сообщалось, что в России людям с ограниченными возможностями могут разрешить пользоваться платными парковками безвозмездно, если специальные места для них уже заняты. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагал снизить налог на прибыль для тех работодателей, кто трудоустраивает инвалидов и работников пожилого возраста.