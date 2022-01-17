Правительство одобрило идею ЕР о новой льготе для детей-инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, ребенок, палата, дети, больница
Родители смогут бесплатно лежать в стационаре вместе с детьми-инвалидами Фото:

Правительственная комиссия поддержала предложение о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями. Родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом. Соответствующий законопроект был подготовлен «Единой Россией».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект „Единой России“ о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Сейчас возможность совместного пребывания предусмотрена только для детей до четырех лет», — сообщается на сайте «Единой России».

Отмечается, что дети-инвалиды периодически должны проходить курсовое лечение в стационарах, и родители были вынуждены платить, чтобы находиться рядом со своими детьми. Теперь же эта возможность станет бесплатной.

Законопроект был подготовлен секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также депутатами Госдумы. Решение о разработке законопроекта было принято по итогам встречи общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительственная комиссия поддержала предложение о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями. Родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом. Соответствующий законопроект был подготовлен «Единой Россией». «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект „Единой России“ о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Сейчас возможность совместного пребывания предусмотрена только для детей до четырех лет», — сообщается на сайте «Единой России». Отмечается, что дети-инвалиды периодически должны проходить курсовое лечение в стационарах, и родители были вынуждены платить, чтобы находиться рядом со своими детьми. Теперь же эта возможность станет бесплатной. Законопроект был подготовлен секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также депутатами Госдумы. Решение о разработке законопроекта было принято по итогам встречи общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...