Правительство одобрило идею ЕР о новой льготе для детей-инвалидов

Родители смогут бесплатно лежать в стационаре вместе с детьми-инвалидами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительственная комиссия поддержала предложение о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями. Родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом. Соответствующий законопроект был подготовлен «Единой Россией».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект „Единой России“ о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Сейчас возможность совместного пребывания предусмотрена только для детей до четырех лет», — сообщается на сайте «Единой России».

Отмечается, что дети-инвалиды периодически должны проходить курсовое лечение в стационарах, и родители были вынуждены платить, чтобы находиться рядом со своими детьми. Теперь же эта возможность станет бесплатной.

Законопроект был подготовлен секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем думской фракции партии Сергеем Неверовым, а также депутатами Госдумы. Решение о разработке законопроекта было принято по итогам встречи общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет».

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