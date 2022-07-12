МО: ВСУ нанесли удар минами по зданиям возле Запорожской АЭС

13 июля 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям около Запорожской АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга. «Украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — сказал Мизинцев. Он отметил, что это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ. По его словам, за этим стоит Запад, там руками Киева ставят под угрозу жизни миллионов граждан Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом ВС РФ. Также сообщалось, что украинские нацисты планируют теракты в Николаевке. Они заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга. «Украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — сказал Мизинцев. Он отметил, что это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ. По его словам, за этим стоит Запад, там руками Киева ставят под угрозу жизни миллионов граждан Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом ВС РФ. Также сообщалось, что украинские нацисты планируют теракты в Николаевке. Они заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.