12 июля 2022

Минобороны РФ: украинские нацисты планируют теракты в Николаевке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, инфраструктура, разрушенный мост, последствия обстрела, город мариуполь, последствия войны, река кальчик
Украинские националисты собираются взорвать мосты через Северский Донец (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в дальнейшем нацисты планируют подорвать мосты и обвинить в якобы неизбирательных артиллерийских ударах по гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что нацисты заминировали мосты в Сумской области. Также в попытках обвинить РФ в смертях мирных жителей украинские националисты обстреляли Славянск в ДНР. Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Украинские националисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в дальнейшем нацисты планируют подорвать мосты и обвинить в якобы неизбирательных артиллерийских ударах по гражданской инфраструктуре. Ранее сообщалось, что нацисты заминировали мосты в Сумской области. Также в попытках обвинить РФ в смертях мирных жителей украинские националисты обстреляли Славянск в ДНР. Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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