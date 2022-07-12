Минобороны РФ: украинские нацисты планируют теракты в Николаевке

Украинские националисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в дальнейшем нацисты планируют подорвать мосты и обвинить в якобы неизбирательных артиллерийских ударах по гражданской инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что нацисты заминировали мосты в Сумской области. Также в попытках обвинить РФ в смертях мирных жителей украинские националисты обстреляли Славянск в ДНР. Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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Украинские националисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в дальнейшем нацисты планируют подорвать мосты и обвинить в якобы неизбирательных артиллерийских ударах по гражданской инфраструктуре. Ранее сообщалось, что нацисты заминировали мосты в Сумской области. Также в попытках обвинить РФ в смертях мирных жителей украинские националисты обстреляли Славянск в ДНР. Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.