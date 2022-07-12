Владислав Светличный выпустился из тобольского филиала ТИУ в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины трагически погиб выпускник тобольского филиала Тюменского индустриального университета Владислав Светличный. Об этом URA.RU рассказали в отделе информационного обеспечения вуза. Там уточнили, что он закончил учебное заведение в 2021 году, после чего ушел в армию, где после прохождения срочной службы заключил контракт.

«07.07.2022 года при выполнении военной операции на территории ЛНР и ДНР трагически погиб Светличный Владислав Маратович, выпускник Тюменского индустриального института. В 2021 году Владислав закончил обучение, получив профессию машинист технологических насосов и компрессоров. За время учебы Владислав проявил себя активным, творческим и отзывчивым обучающимся, стал для многих хорошим товарищем. Был всегда честным, очень вдумчивым, любящим свое Отечество», — отметили в отделе информационного обеспечения тобольского филиала ТИУ.

На странице погибшего в соцсети «ВКонтакте» указано, что он проходил службу в инженерно-саперном полку. После завершения спецоперации Владислав Светличный планировал вернуться в родной город. В Военный комиссариат Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал их независимость. РФ заключила с ДНР и ЛНР ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

Владислав Светличный опубликовал последнее фото в соцсетях за несколько дней до гибели Владислав Светличный, соцсеть «ВКонтакте»