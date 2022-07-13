В Кремле отметили юридическую безграмотность Верховной Рады

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В Кремле заметили безграмотность украинских депутатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Законопроект о признании независимости Ичкерии (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России), который накануне внесен в Верховную Раду, говорит о юридической безграмотности его авторов. Это свидетельство качества законотворческой работы на Украине, прокомментировал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение о появившейся инициативе.

«Здесь просто юридическая безграмотность. Такого субъекта [как Чеченская Республика Ичкерия] не существует. Это юридический казус такой. Это говорит о качестве законотворческой работы в Верховной Раде», — пояснил Песков.

Верховная Рада Украины опубликовала на своем сайте законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость «уморительной».

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Законопроект о признании независимости Ичкерии (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России), который накануне внесен в Верховную Раду, говорит о юридической безграмотности его авторов. Это свидетельство качества законотворческой работы на Украине, прокомментировал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение о появившейся инициативе. «Здесь просто юридическая безграмотность. Такого субъекта [как Чеченская Республика Ичкерия] не существует. Это юридический казус такой. Это говорит о качестве законотворческой работы в Верховной Раде», — пояснил Песков. Верховная Рада Украины опубликовала на своем сайте законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость «уморительной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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