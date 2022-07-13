В Кремле отметили юридическую безграмотность Верховной Рады

13 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кремле заметили безграмотность украинских депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Законопроект о признании независимости Ичкерии (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России), который накануне внесен в Верховную Раду, говорит о юридической безграмотности его авторов. Это свидетельство качества законотворческой работы на Украине, прокомментировал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение о появившейся инициативе. «Здесь просто юридическая безграмотность. Такого субъекта [как Чеченская Республика Ичкерия] не существует. Это юридический казус такой. Это говорит о качестве законотворческой работы в Верховной Раде», — пояснил Песков. Верховная Рада Украины опубликовала на своем сайте законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость «уморительной».

Законопроект о признании независимости Ичкерии (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России), который накануне внесен в Верховную Раду, говорит о юридической безграмотности его авторов. Это свидетельство качества законотворческой работы на Украине, прокомментировал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение о появившейся инициативе. «Здесь просто юридическая безграмотность. Такого субъекта [как Чеченская Республика Ичкерия] не существует. Это юридический казус такой. Это говорит о качестве законотворческой работы в Верховной Раде», — пояснил Песков. Верховная Рада Украины опубликовала на своем сайте законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость «уморительной».