Свердловский бард Юрий Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова, которые закидали его вопросами: «что ты имеешь против него?». Певец ответил поклонникам Шатунова в своем telegram-канале, что «они его достали».
«Достали меня уже эти фанаты Шатунова с вопросом — что ты против него имеешь? Неясно, где они вычитали, что я имею что-то против него. <…> Да, я говорил, что звания хороши для живых, а на том свете не учитываются. Но я не против памятника [Шатунову]. Если хотят, чтобы смотрелось дорого, то пусть поставят. И я не завидую Шатунову», — высказался Юрий Лоза.
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Свердловский бард Юрий Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова, которые закидали его вопросами: «что ты имеешь против него?». Певец ответил поклонникам Шатунова в своем telegram-канале, что «они его достали». «Достали меня уже эти фанаты Шатунова с вопросом — что ты против него имеешь? Неясно, где они вычитали, что я имею что-то против него. <…> Да, я говорил, что звания хороши для живых, а на том свете не учитываются. Но я не против памятника [Шатунову]. Если хотят, чтобы смотрелось дорого, то пусть поставят. И я не завидую Шатунову», — высказался Юрий Лоза. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы.