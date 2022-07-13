Юрий Лоза после смерти Шатунова объяснился перед его фанатами. «Они меня достали». Скрин

14 июля 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Артист ответил, что ничего не имеет против Шатунова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова, которые закидали его вопросами: «что ты имеешь против него?». Певец ответил поклонникам Шатунова в своем telegram-канале, что «они его достали». «Достали меня уже эти фанаты Шатунова с вопросом — что ты против него имеешь? Неясно, где они вычитали, что я имею что-то против него. <…> Да, я говорил, что звания хороши для живых, а на том свете не учитываются. Но я не против памятника [Шатунову]. Если хотят, чтобы смотрелось дорого, то пусть поставят. И я не завидую Шатунову», — высказался Юрий Лоза. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Скрин поста Лозы в telegram-канале

Свердловский бард Юрий Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова, которые закидали его вопросами: «что ты имеешь против него?». Певец ответил поклонникам Шатунова в своем telegram-канале, что «они его достали». «Достали меня уже эти фанаты Шатунова с вопросом — что ты против него имеешь? Неясно, где они вычитали, что я имею что-то против него. <…> Да, я говорил, что звания хороши для живых, а на том свете не учитываются. Но я не против памятника [Шатунову]. Если хотят, чтобы смотрелось дорого, то пусть поставят. И я не завидую Шатунову», — высказался Юрий Лоза. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы.