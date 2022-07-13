В Екатеринбурге открыли бесплатные курсы для айтишников

В УрФУ запустили программу для айтишников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты Уральского федерального университета вне зависимости от направления подготовки теперь смогут получить дополнительные образование в сфере информационных технологий. Обучение будет бесплатным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Все студенты не ИТ-профиля могут получить диплом о переподготовке по программированию, работе с базами данных и алгоритмистике. Получить такие компетенции можно бесплатно, пройдя 9-месячную образовательную программу в УрФУ», — сказано в сообщении.

Студенты смогут выбрать одну из 25 образовательных программ в сфере информационных технологий. «Образовательная программа будет объемом в 256 часов. Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций. Диплом об окончании программы вручается после окончания вуза», — отметили в УрФУ.

По словам проректора по развитию магистратуры УрФУ Натальи Андрейченко, это уникальная возможность получить новые компетенции. «В современном мире наличие знаний в сфере ИТ дает совершенно новый уровень конкурентоспособности на рынке труда. УрФУ в состоянии дать качественные знания в сфере информационных технологий. Учащимся будут предложены тесты и кейсы в соответствии с тематикой их программ дополнительной профподготовки», — резюмировала она.

Ранее агентство писало, что свердловские IT-компании попросили региональные власти освободить от армии 200 специалистов. Чтобы получить такую отсрочку, необходимо быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет и работать по трудовому договору в аккредитованной компании более 11 месяцев, а также иметь высшее образование, которое входит в перечень об отсрочке.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тысяч человек подали заявки на обучение в сфере ИТ. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.