Насекомые атакуют квартиры жителей новостройки в ХМАО

По словам жителей, насекомые ползут из подвала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители дома «Западный квартал» в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) пожаловались на насекомых. Также в посте, опубликованном в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте», сообщается о подтоплении квартир.

«Приобрели квартиру у „ДСК 1“, дом „Западный квартал“. Квартиры топит в дожди, лезут жуки с подвала, не по одной штуке», — написал анонимный автор.

В комментариях несколько пользователей также поделились своими проблемами. Представители застройщика ответили, что контактируют с владельцами и возмещают ущерб. В компанию «ДСК-1» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Пионерском в доме №6 по улице Железнодорожной проваливается пол. Многоквартирник сдали в январе этого года.

В квартире дома «Западный квартал» «Черный список Сургут», «ВКонтакте»

В квартире дома «Западный квартал» «Черный список Сургут», «ВКонтакте»