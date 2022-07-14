14 июля 2022
13 июля 2022

Насекомые атакуют квартиры жителей новостройки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК
По словам жителей, насекомые ползут из подвала Фото:

Жители дома «Западный квартал» в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) пожаловались на насекомых. Также в посте, опубликованном в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте», сообщается о подтоплении квартир.

«Приобрели квартиру у „ДСК 1“, дом „Западный квартал“. Квартиры топит в дожди, лезут жуки с подвала, не по одной штуке», — написал анонимный автор.

В комментариях несколько пользователей также поделились своими проблемами. Представители застройщика ответили, что контактируют с владельцами и возмещают ущерб. В компанию «ДСК-1» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Пионерском в доме №6 по улице Железнодорожной проваливается пол. Многоквартирник сдали в январе этого года.

В квартире дома «Западный квартал»
В квартире дома «Западный квартал»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Жители дома «Западный квартал» в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) пожаловались на насекомых. Также в посте, опубликованном в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте», сообщается о подтоплении квартир. «Приобрели квартиру у „ДСК 1“, дом „Западный квартал“. Квартиры топит в дожди, лезут жуки с подвала, не по одной штуке», — написал анонимный автор. В комментариях несколько пользователей также поделились своими проблемами. Представители застройщика ответили, что контактируют с владельцами и возмещают ущерб. В компанию «ДСК-1» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Пионерском в доме №6 по улице Железнодорожной проваливается пол. Многоквартирник сдали в январе этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...