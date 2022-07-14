Подозреваемого убийцу свердловской сотрудницы МВД оставили в СИЗО

15 июля 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Хлызов пытался обжаловать решение Нижнесергинского районного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвалид Анатолий Хлызов, который предположительно убил находящуюся в декрете 32-летнюю свердловскую сотрудницу полиции Эльвиру Муфазалову, остался под стражей до 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил постановление Нижнесергинского районного суда без изменения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Там отметили, что такое решение поддержано прокурором, а адвокат и сам Хлызов подавали апелляцию об изменении решения суда и смягчении Хлызову меры пресечения. По версии следствия, Хлызов убил девушку в конце апреля. Она поехала на рыбалку на реку Бисерть и перестала выходить на связь. Родные обратились полицию, и ночью силовики нашли ее тело на берегу реки. Правоохранители начали проверять всех, кто мог быть причастен к происшествию, и задержали Хлызова как главного подозреваемого. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Инвалид Анатолий Хлызов, который предположительно убил находящуюся в декрете 32-летнюю свердловскую сотрудницу полиции Эльвиру Муфазалову, остался под стражей до 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил постановление Нижнесергинского районного суда без изменения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Там отметили, что такое решение поддержано прокурором, а адвокат и сам Хлызов подавали апелляцию об изменении решения суда и смягчении Хлызову меры пресечения. По версии следствия, Хлызов убил девушку в конце апреля. Она поехала на рыбалку на реку Бисерть и перестала выходить на связь. Родные обратились полицию, и ночью силовики нашли ее тело на берегу реки. Правоохранители начали проверять всех, кто мог быть причастен к происшествию, и задержали Хлызова как главного подозреваемого.