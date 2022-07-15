Перед екатеринбуржцами выступит три команды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге в третий раз проходит «Встреча выпускников КВН», которая обошлась в 40 миллионов рублей. URA.RU делится первыми фотографиями с мероприятия из МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Мне повезло, больше всего. Когда я вел одну 1/8 финала, сам Александр Васильевич был председателем жюри. И на этом сюрпризы не заканчиваются. И один из таких ярких и долгожданных сюрпризов мы готовы продемонстрировать вам прямо сейчас. В третий раз на сцене концертного зала „Екатеринбург-Экспо“ „Встреча выпускников КВН“, так что мы начинаем КВН», — открыл концертную программу новый ведущий Валдис Пельш, который в этом году заменяет Александра Маслякова.

Судя по зрительному залу, раскуплены все билеты, а гости КВН в этот пятничный вечер уже начали оценивать шутки таких команд, как «Раисы» из Иркутска, «Русская Дорога» из Армавира и «Сборная Снежногорска» из Мурманска. Вместе со зрителями баллы старожилам «Клуба веселых и находчивых» расставят ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В игре примут участия команды: «Русская Дорога» из Армавира, «Сборная Снежногорска» из Мурманска и «Раисы» из Иркутска.

В этом году «Клуба веселых и находчивых» впервые прошел без бессменного ведущего Александра Маслякова, его заменил Валдис Пельш. Изначально планировалось, что он будет сидеть в жюри. Оценки командам будут выставлять ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Ранее URA.RU удалось подсмотреть генеральную репетицию «Встречи выпускников КВН».

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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