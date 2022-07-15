Куйвашев подарил Валдису Пельшу подносы из Тагила. «Наше искусство внедряется в московские гостиные»

15 июля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил Валдису Пельшу тагильские подносы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил ведущему игры в КВН Валдису Пельшу подносы из Нижнего Тагила. Об этом глава региона рассказал своим подписчикам в Telegram. «Уже несколько лет мы в Екатеринбурге принимаем „Встречу выпускников КВН“. Я стараюсь игры никогда не пропускать. Сегодня решил подарить членам жюри и ведущему Валдису Пельшу тагильские подносы. Пусть наше уникальное искусство внедряется в лучшие московские гостиные», — написал Куйвашев. В этом году «Клуб веселых и находчивых» впервые прошел без ведущего Александра Маслякова, его заменил Валдис Пельш. Изначально планировалось, что он будет сидеть в жюри. Оценки командам будут выставлять ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Ранее URA.RU опубликовало первые кадры со «Встречи выпускников КВН». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил ведущему игры в КВН Валдису Пельшу подносы из Нижнего Тагила. Об этом глава региона рассказал своим подписчикам в Telegram. «Уже несколько лет мы в Екатеринбурге принимаем „Встречу выпускников КВН“. Я стараюсь игры никогда не пропускать. Сегодня решил подарить членам жюри и ведущему Валдису Пельшу тагильские подносы. Пусть наше уникальное искусство внедряется в лучшие московские гостиные», — написал Куйвашев. В этом году «Клуб веселых и находчивых» впервые прошел без ведущего Александра Маслякова, его заменил Валдис Пельш. Изначально планировалось, что он будет сидеть в жюри. Оценки командам будут выставлять ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Ранее URA.RU опубликовало первые кадры со «Встречи выпускников КВН».