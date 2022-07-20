Евгений Коробейников провел эксперимент, окончившийся неудачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области, инвалид-колясочник Евгений Коробейников решил самостоятельно добраться от офиса до заксобрания региона, но ему это не удалось. Как сообщила омбудсмен Юлия Сударенко, мониторинг доступности среды вслед за Челябинском проведут в Магнитогорске.

«Сегодня наш сотрудник Евгений Коробейников, передвигающийся на инвалидном кресле, поставил перед собой задачу самостоятельно от нашего офиса добраться до заксобрания области на улице Кирова. Как думаете, удалось ли ему это сделать?» — задалась вопросом Сударенко в своем telegram-канале.

Офис находится на улице Цвиллинга, напротив ДК ЖД. Коробейников пожаловался на высокие бордюры. В поле его зрения попали также разбитый асфальт и неработающие подъемники.

«Нажимаю кнопку вызова несколько раз, пробую другие кнопки: ничего не происходит. Из перехода кричит мужчина: „Там замок!“. Выше есть пешеходный переход, но к нему не добраться, так как нужно преодолеть высокие ступени. Все — я в тупике! Возвращаемся обратно, цель не достигнута», — резюмировал Коробейников.

Мужчине не удалось проехаться и на низкопольном трамвае. Вагон остановился, но двери не открыл. Инвалид предположил, что причиной тому — пока еще неработающая остановка.

Евгений Коробейников безуспешно попытался спуститься в подземный переход Фото: telegram-канал омбудсмена по региону

Рядовому челябинцу маршрут хлопот не доставит, а колясочнику тяжело Фото: telegram-канал омбудсмена по региону

Ступеньки высокие, их много, а пандусов недостает Фото: telegram-канал омбудсмена по региону

Маршрут от офиса до заксобрания для инвалида стал полосой препятствий Фото: telegram-канал омбудсмена по региону