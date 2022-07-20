Суд прекратил уголовное дело Юрия Хованского

Второй Западный окружной военный суд закрыл уголовное дело видеоблогера Юрия Хованского в связи с истечением сроков его давности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
«Суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении Хованского. Причина — истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении. Хованский обвинялся в публичном оправдании терроризма.
Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Хованский опубликовал первое видео после выхода из СИЗО. Блогер призвал своих зрителей соблюдать законодательство и выразил любовь к подписчикам.
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