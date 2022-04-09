09 апреля 2022

Хованский опубликовал первое видео после выхода из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Хованский опубликовал на YouTube первое видео после выхода из СИЗО Фото:

Российский блогер Юрий Хованский (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в оправдании терроризма, выпустил первое видео после выхода из СИЗО. Ролик появился на его YouTube-канале. В получасовом видео он посоветовал всем соблюдать законодательство и выразил любовь к подписчикам.

«Батин совет: ведите себя хорошо!» — заявил Хованский, добавив, что «в тюрьме никому не нравится». Блогер также рассказал о том, как соскучился по работе и подписчикам. «Я-то по вам точно соскучился! Я всю свою блогерскую жизнь ныл о том, как это тяжело — работать блогером. Но тяжело оказалось не работать», — заключил он.

Растрогавшись, Хованский признался своей аудитории в любви. «Я люблю вас, как бы я вас не называл: отребьем, крестьянами, кривозубыми. Я правда вас люблю!», — сказал он.

Хованского задержали по обвинению в нарушении части 2 статьи 105 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стала песня о теракте на мюзикле Норд-Ост, который произошел в октябре 2002 года. Защита Хованского заявляла, что блогер исполнил ее еще в 2012 году. На тот момент статьи об оправдании терроризма в интернете еще не существовало. Ранее следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру. В конце декабря Хованского выпустили домой. 8 апреля суд разрешил блогеру пользоваться интернетом.

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Российский блогер Юрий Хованский (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в оправдании терроризма, выпустил первое видео после выхода из СИЗО. Ролик появился на его YouTube-канале. В получасовом видео он посоветовал всем соблюдать законодательство и выразил любовь к подписчикам. «Батин совет: ведите себя хорошо!» — заявил Хованский, добавив, что «в тюрьме никому не нравится». Блогер также рассказал о том, как соскучился по работе и подписчикам. «Я-то по вам точно соскучился! Я всю свою блогерскую жизнь ныл о том, как это тяжело — работать блогером. Но тяжело оказалось не работать», — заключил он. Растрогавшись, Хованский признался своей аудитории в любви. «Я люблю вас, как бы я вас не называл: отребьем, крестьянами, кривозубыми. Я правда вас люблю!», — сказал он. Хованского задержали по обвинению в нарушении части 2 статьи 105 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стала песня о теракте на мюзикле Норд-Ост, который произошел в октябре 2002 года. Защита Хованского заявляла, что блогер исполнил ее еще в 2012 году. На тот момент статьи об оправдании терроризма в интернете еще не существовало. Ранее следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру. В конце декабря Хованского выпустили домой. 8 апреля суд разрешил блогеру пользоваться интернетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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