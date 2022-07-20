Мэр в Пермском крае учредил новую премию к юбилею города

Сергей Белов решил присуждать премию «Чусовские Атланты» за весомый вклад в развитие города Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мэр Чусовского городского округа (Пермский край) Сергей Белов объявил об учреждении новой ежегодной премии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Белов написал, что премия названа по аналогии с проектом, который ранее был реализован в городе — «Чусовские Атланты»». А на ее создание мэра вдохновили жители города, которые внесли весомый вклад в его развитие. Первая церемония вручения премии состоится в 2023 году, в рамках празднования 90-летия со дня присвоения Чусовому статуса города.

«В Чусовом и сейчас живут люди, которые делают его историю, работают на его будущее — врачи, металлурги, педагоги, спортсмены, работники культуры, энергетики, их много, тех, кто своим трудом приносят пользу нашему городу. Отсюда родилась идея учредить ежегодную, главную премию Чусовского городского округа „Чусовские Атланты“», — сообщил Белов своим подписчикам.

Уже разработаны концепт, визуальная идентификация, макеты памятного знака — статуэтки и атрибутов премии «Чусовские Атланты». За основу дизайнеры взяли брендбук города Чусового. Статуэтка представляет из себя человека, победоносно вскинувшего руки вверх, который символично держит над собой небесный свод. Памятный знак и статуэтка будут отлиты из металла в знак того, что жизнь города неразрывно связана с чусовским металлургическим заводом.

В 2019 году Чусовой стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Город представил проект комплексного благоустройства улицы Ленина «Чусовские Атланты» и получил на его реализацию из федерального бюджета десятки миллионов рублей. Однако реализация проекта вызвала нарекания со стороны жителей. Так, ряд домов, которые реконструировали в рамках проекта, остались без крыши после замены кровли.

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