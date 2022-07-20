Пермячка рассказала подробности похищения ее дочери рецидивистом

Сейчас рецидивиста снова поместили в колонию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Похитивший 13-летнюю девочку в поселке Теплая гора (Пермский край) мужчина угрожал ей ножом. Об этом журналистам НТВ рассказала мать пострадавшей Наталья. Сюжет программы «Чрезвычайное происшествие» размещен на сайте телеканала.

«Он взял [дочь] рукой за горло, нож вот сюда [к горлу] подставил, сказал: „Будешь кричать — горло перережу“. Связал руки и увел в лес», — поделилась подробностями пермячка. По ее словам, в лесу мужчина заставлял девочку пить алкоголь и курить. Вырваться ребенок смог только тогда, когда его похититель уснул под воздействием спиртного. Женщина отметила, что ее дочь до сих пор находится в шоке от случившегося.

URA.RU рассказывало, что девочка несколько часов провела в лесу связанной. Преступником является 42-летний неоднократно судимый Владислав Кустов. Недавно он условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал 20-летний срок за убийство нескольких человек. За примерное поведение остаток срока ему заменили принудительными работами. Для этого мужчина обязан был прибыть в Ханты-Мансийский АО, говорится в сюжете телеканала.

Выяснилось, что незадолго до того, как похитить ребенка, мужчина совершил нападение на группу детей, которая совместно с педагогом занималась спортивным ориентированием. Благодаря грамотным действиям педагога, дети были эвакуированы в спортшколу, никто из них не пострадал. Спустя некоторое время рецидивиста задержали местные жители. Сейчас его снова этапировали в колонию, где преступника ждет психиатрическая экспертиза. По факту произошедшего следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено уголовное дело.

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