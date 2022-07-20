Директор депздрава ХМАО назвал сроки сдачи главных долгостроев

21 июля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Алексей Добровольский пообещал, что больницу в Нижневартовске достроят до конца года Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский пообещал, что главный долгострой региона — окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Тем временем еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске, по словам чиновника, достроят уже сентябре. Заявление Добровольский сделал во время прямого эфира. «Мы планируем, что до сентября месяца полностью будут завершены работы и введена в эксплуатацию горноправдинская больница, и медицинская помощь жителям Горноправдинска, жителям Ханты-Мансийского района будет оказываться в новом современном здании больницы. Как амбулаторная, так и стационарная помощь. И еще из больших планов — до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек», — сказал Добровольский. Трансляция эфира велась в telegram-канале главы депздрава. Приступить к лицензированию медицинского учреждения в Нижневартовске чиновники планируют сразу после завершения строительно-монтажных работ. В учреждении будут работать более 2,5 тысяч сотрудников. Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский пообещал, что главный долгострой региона — окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Тем временем еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске, по словам чиновника, достроят уже сентябре. Заявление Добровольский сделал во время прямого эфира. «Мы планируем, что до сентября месяца полностью будут завершены работы и введена в эксплуатацию горноправдинская больница, и медицинская помощь жителям Горноправдинска, жителям Ханты-Мансийского района будет оказываться в новом современном здании больницы. Как амбулаторная, так и стационарная помощь. И еще из больших планов — до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек», — сказал Добровольский. Трансляция эфира велась в telegram-канале главы депздрава. Приступить к лицензированию медицинского учреждения в Нижневартовске чиновники планируют сразу после завершения строительно-монтажных работ. В учреждении будут работать более 2,5 тысяч сотрудников. Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.