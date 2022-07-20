Директор депздрава ХМАО назвал сроки сдачи главных долгостроев

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский пообещал, что главный долгострой региона — окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Тем временем еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске, по словам чиновника, достроят уже сентябре. Заявление Добровольский сделал во время прямого эфира.
«Мы планируем, что до сентября месяца полностью будут завершены работы и введена в эксплуатацию горноправдинская больница, и медицинская помощь жителям Горноправдинска, жителям Ханты-Мансийского района будет оказываться в новом современном здании больницы. Как амбулаторная, так и стационарная помощь. И еще из больших планов — до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек», — сказал Добровольский. Трансляция эфира велась в telegram-канале главы депздрава.
Приступить к лицензированию медицинского учреждения в Нижневартовске чиновники планируют сразу после завершения строительно-монтажных работ. В учреждении будут работать более 2,5 тысяч сотрудников.
Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский пообещал, что главный долгострой региона — окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Тем временем еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске, по словам чиновника, достроят уже сентябре. Заявление Добровольский сделал во время прямого эфира. «Мы планируем, что до сентября месяца полностью будут завершены работы и введена в эксплуатацию горноправдинская больница, и медицинская помощь жителям Горноправдинска, жителям Ханты-Мансийского района будет оказываться в новом современном здании больницы. Как амбулаторная, так и стационарная помощь. И еще из больших планов — до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек», — сказал Добровольский. Трансляция эфира велась в telegram-канале главы депздрава. Приступить к лицензированию медицинского учреждения в Нижневартовске чиновники планируют сразу после завершения строительно-монтажных работ. В учреждении будут работать более 2,5 тысяч сотрудников. Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.