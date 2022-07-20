Из-за лесного пожара эвакуируют челябинский детский лагерь

21 июля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Лагерь расположен на границе Нагайбакского и Карталинского районов, в которых год назад бушевали пожары Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за лесного пожара на границе Нагайбакского и Карталинского районов Челябинской области эвакуируют детский лагерь «Родничок». Как сообщили URA.RU очевидцы, задымление пришло со стороны Карталинского района. «Пришло задымление из леса со стороны Карталинского района. На всякий случай детей собрали, вывели из корпусов. Подготовлены автобусы. На месте работает МЧС», — рассказали URA.RU очевидцы. URA.RU связалось с пресс-службой МЧС региона. Там сообщили, что информация уточняется. В прошлом году пожары в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах начались 8 июля, а 9 июля пожар добрался до поселков Джабык и Запасное. Губернатор Алексей Текслер три дня провел на месте событий и объявил режим ЧС во всем регионе. Пожары удалось потушить к утру 12 июля. Через месяц президент Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, осмотрел с воздуха место бедствия и провел в Магнитогорске всероссийское совещание по вопросам борьбы с природными пожарами и паводками. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Из-за лесного пожара на границе Нагайбакского и Карталинского районов Челябинской области эвакуируют детский лагерь «Родничок». Как сообщили URA.RU очевидцы, задымление пришло со стороны Карталинского района. «Пришло задымление из леса со стороны Карталинского района. На всякий случай детей собрали, вывели из корпусов. Подготовлены автобусы. На месте работает МЧС», — рассказали URA.RU очевидцы. URA.RU связалось с пресс-службой МЧС региона. Там сообщили, что информация уточняется. В прошлом году пожары в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах начались 8 июля, а 9 июля пожар добрался до поселков Джабык и Запасное. Губернатор Алексей Текслер три дня провел на месте событий и объявил режим ЧС во всем регионе. Пожары удалось потушить к утру 12 июля. Через месяц президент Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, осмотрел с воздуха место бедствия и провел в Магнитогорске всероссийское совещание по вопросам борьбы с природными пожарами и паводками.