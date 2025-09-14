14 сентября 2025

Массовое ДТП в Челябинске парализовало движение на Шершневской плотине. Фото, видео

На месте работает бригада СМП
На месте работает бригада СМП Фото:

В Челябинске утром 15 сентября массовое ДТП остановило движение вдоль Шершневского водохрпнилища. В ДТП насчитано около десяти автомобилей, спустя час на дороге ввели реверсивное движение.

«Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска выясняют обстоятельства ДТП. Водителей просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Соблюдайте правила дорожного движения», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.

Массовое ДТП произошло около 8:00. На месте находятся автомобили с разной степенью повреждений, включая перевернутые.

Массовое ДТП произошло утром 15 сентября
Массовое ДТП произошло утром 15 сентября
Фото:

