В Челябинске утром 15 сентября массовое ДТП остановило движение вдоль Шершневского водохрпнилища. В ДТП насчитано около десяти автомобилей, спустя час на дороге ввели реверсивное движение.
«Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска выясняют обстоятельства ДТП. Водителей просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Соблюдайте правила дорожного движения», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.
Массовое ДТП произошло около 8:00. На месте находятся автомобили с разной степенью повреждений, включая перевернутые.
