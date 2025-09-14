Безработным челябинцам в среднем требуется пять месяцев, чтобы найти работу

Безработным жителям Челябинской области нужно около пяти месяцев, чтобы найти место для трудоустройства. Это следует из данных Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
«Среднее время поиска работы во втором квартале 2025 года в Челябинской области составляет 5,1 месяца. Безработица в регионе находится на уровне 1,6 процента, снизившись на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — говорится в исследовании.
Челябинская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Первое место досталось Москве, где число безработных составляет 0,8 процента, второе у Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, третье — у Нижегородской области (по одному проценту в каждом из регионов). Последнюю строчку рейтинга занимает Ингушетия с показателем в 26 процентов безработных жителей.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года реальные денежные доходы жителей Челябинской области выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а среднемесячная зарплата в июне достигла 84,7 тысячи рублей. Несмотря на рост доходов, регион занимает лишь 24-е место в стране по уровню зарплат, а только у 29,9% жителей доход превышает среднероссийский показатель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!