Стали известны промежуточные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области

По данным избирательной комиссии Челябинской области, на 05:00 15 сентября 2025 года обработано 91,32% протоколов по единому избирательному округу. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах депутатов Законодательного собрания восьмого созыва.
«Единая Россия» набрала 54,73% голосов избирателей, следом идут «Справедливая Россия» с 13,35% и ЛДПР с 9,54%. По уточненной информации комиссии, четвертое место занимает партия «Новые люди» (7,65%), за ней следуют КПРФ (6,07%) и Партия пенсионеров (5,93%).
Ранее, по мере обработки протоколов, «Единая Россия» стабильно удерживала лидерство: после подсчета 7,18% бюллетеней у партии было 51,49% голосов, а при 25,55% протоколов — 54,20%. Второе и третье места также неизменно занимали «Справедливая Россия» и ЛДПР.
