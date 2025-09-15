Власти со второй попытки разрешили предпринимателю Марии Тиуновой строить автокомплекс на земельном участке площадью 17 540 квадратных метров в Челябинске. Ранее бизнесвумен уже просила разрешения на строительство, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (автомоечный комплекс) в зоне размещения автотранспорта. Будущий объект построят на улице Автодорожной в Курчатовском районе Челябинска», — сообщается на сайте.
На участке уже есть два недостроя, на которые у Тиуновой зарегистрировано право собственности. Землю предприниматель приобрела на торгах. Кадастровая стоимость участка сейчас достигает 41 829 000 рублей.
При этом вид разрешенного использования участка — строительство автомоечного комплекса, но предельные параметры застройки согласно аукционной документации — 30%. Такие параметры установлены для всех участков, на которых разрешено возводить подобные объекты в регионе.
Ранее Тиунова уже просила у властей разрешения на строительство автокомплекса, но тогда после общественных обсуждений проект получил отрицательную рекомендацию от градостроительной комиссии. В запросе на отклонение от предельных параметров, который подала инициатор проекта Тиунова, на тот момент не было обоснования.
