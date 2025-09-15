На северо-западе Челябинска бизнесвумен построит крупный автокомплекс. Скрин

На северо-западе Челябинска построят автокомплекс на участке 18 000 квадратов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Землю предприниматель приобрела на торгах
Землю предприниматель приобрела на торгах Фото:

Власти со второй попытки разрешили предпринимателю Марии Тиуновой строить автокомплекс на земельном участке площадью 17 540 квадратных метров в Челябинске. Ранее бизнесвумен уже просила разрешения на строительство, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (автомоечный комплекс) в зоне размещения автотранспорта. Будущий объект построят на улице Автодорожной в Курчатовском районе Челябинска», — сообщается на сайте.

На участке уже есть два недостроя, на которые у Тиуновой зарегистрировано право собственности. Землю предприниматель приобрела на торгах. Кадастровая стоимость участка сейчас достигает 41 829 000 рублей.

При этом вид разрешенного использования участка — строительство автомоечного комплекса, но предельные параметры застройки согласно аукционной документации — 30%. Такие параметры установлены для всех участков, на которых разрешено возводить подобные объекты в регионе.

Ранее Тиунова уже просила у властей разрешения на строительство автокомплекса, но тогда после общественных обсуждений проект получил отрицательную рекомендацию от градостроительной комиссии. В запросе на отклонение от предельных параметров, который подала инициатор проекта Тиунова, на тот момент не было обоснования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти со второй попытки разрешили предпринимателю Марии Тиуновой строить автокомплекс на земельном участке площадью 17 540 квадратных метров в Челябинске. Ранее бизнесвумен уже просила разрешения на строительство, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (автомоечный комплекс) в зоне размещения автотранспорта. Будущий объект построят на улице Автодорожной в Курчатовском районе Челябинска», — сообщается на сайте. На участке уже есть два недостроя, на которые у Тиуновой зарегистрировано право собственности. Землю предприниматель приобрела на торгах. Кадастровая стоимость участка сейчас достигает 41 829 000 рублей. При этом вид разрешенного использования участка — строительство автомоечного комплекса, но предельные параметры застройки согласно аукционной документации — 30%. Такие параметры установлены для всех участков, на которых разрешено возводить подобные объекты в регионе. Ранее Тиунова уже просила у властей разрешения на строительство автокомплекса, но тогда после общественных обсуждений проект получил отрицательную рекомендацию от градостроительной комиссии. В запросе на отклонение от предельных параметров, который подала инициатор проекта Тиунова, на тот момент не было обоснования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...