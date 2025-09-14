14 сентября 2025

В Челябинске перекрыли въезд на плотину, где произошло массовое ДТП. Карта

У Шершневской плотины растянулась многокилометровая пробка из-за ДТП
У Шершневской плотины растянулась многокилометровая пробка из-за ДТП Фото:

В Челябинске перекрыли въезд на плотину Шершневского водохранилища со стороны улицы Худякова на время устранения последствий ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, объезд организован через улицу Университетская Набережная. К 9:30 утра затор растянулся почти на шесть километров.

«Въезд на плотину Шершневского водохранилища со стороны улицы Худякова временно перекрыт. Объезд транспорта организован через Университетскую Набережную», — уточнили в ГАИ.

Пробка растянулась от СНТ «Мичуринец» до улицы Худякова почти на шесть километров. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Авария с участием десяти автомобилей произошла на плотине утром 15 сентября.

Пробка растянулась почти на шесть километров
Пробка растянулась почти на шесть километров
Фото:

