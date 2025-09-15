Челябинская молодежь отказывается заходить в соцсети ради лайков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди челябинской молодежи 60% готовы ограничить пребывание в соцсетях
Среди челябинской молодежи 60% готовы ограничить пребывание в соцсетях Фото:

Молодежь в Челябинске заходит в соцсети ради общения, а не лайков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), исследование показало, что большинсттво молодых пребывание в социальных медиа готовы сократить.

«Тех, кто зашел в соцсети, чтобы поставить кому-то лайки, оказалось статистически не значимое количество. Почти 55% опрошенных заходили в соцсети для общения с родителями и друзьями, 23,8% искали информацию для работы и учебы», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.

Каждый двадцатый при последнем посещении социальных медиа читал поступившие сообщения. Только 2,38% загружали свои фотографии, и 2,04% интересовались, что нового в блогах знакомых.

Опрос также затронул отношение и к мессенджерам. Молодежь использует их для общения. Они дают возможность всегда оставаться на связи (65,1%), общаться с друзьями и родственниками на расстоянии (64,09%) и получать актуальную информацию (51%).

Вопрос вытеснения живого общения соцсетями для молодых не стоит. Минимум 40% опрошенных видится с друзьями в реальной жизни. И только 14% опрошенных сочли проблемой замену реального общения виртуальным. В то же время желание добиться успеха и популярности в интернете волнует лишь 3,69% опрошенных. Примерно 30% респондентов использует социальные сети для того, чтобы расслабиться после учебы.

Сократить пребывание в соцсетях готовы 60% опрошенных. Мотивацией для такого решения является желание сэкономить время. Примерно четверть опрошенных опасается мошенничества и кибербуллинга.

Исследование провели завкафедрой социологии Эльвира Валеева и доцент Людмила Белова. К работе привлекли профессора кафедры философии Владимир Гладышев. Он — автор монографии об одиночестве и компенсаторном общении. Опрос обогатился философско-методологическим обоснованием с опорой на классиков: от Аристотеля, Бердяева и Франка до Мартина Бубера и Юргена Хабермаса.

Результат сотрудники вуза опубликовали в журнале «Галактика медиа» из топа публикаций Web of Science. В исследовании приняло участие 300 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодежь в Челябинске заходит в соцсети ради общения, а не лайков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), исследование показало, что большинсттво молодых пребывание в социальных медиа готовы сократить. «Тех, кто зашел в соцсети, чтобы поставить кому-то лайки, оказалось статистически не значимое количество. Почти 55% опрошенных заходили в соцсети для общения с родителями и друзьями, 23,8% искали информацию для работы и учебы», — заявили URA.RU в ЮУрГУ. Каждый двадцатый при последнем посещении социальных медиа читал поступившие сообщения. Только 2,38% загружали свои фотографии, и 2,04% интересовались, что нового в блогах знакомых. Опрос также затронул отношение и к мессенджерам. Молодежь использует их для общения. Они дают возможность всегда оставаться на связи (65,1%), общаться с друзьями и родственниками на расстоянии (64,09%) и получать актуальную информацию (51%). Вопрос вытеснения живого общения соцсетями для молодых не стоит. Минимум 40% опрошенных видится с друзьями в реальной жизни. И только 14% опрошенных сочли проблемой замену реального общения виртуальным. В то же время желание добиться успеха и популярности в интернете волнует лишь 3,69% опрошенных. Примерно 30% респондентов использует социальные сети для того, чтобы расслабиться после учебы. Сократить пребывание в соцсетях готовы 60% опрошенных. Мотивацией для такого решения является желание сэкономить время. Примерно четверть опрошенных опасается мошенничества и кибербуллинга. Исследование провели завкафедрой социологии Эльвира Валеева и доцент Людмила Белова. К работе привлекли профессора кафедры философии Владимир Гладышев. Он — автор монографии об одиночестве и компенсаторном общении. Опрос обогатился философско-методологическим обоснованием с опорой на классиков: от Аристотеля, Бердяева и Франка до Мартина Бубера и Юргена Хабермаса. Результат сотрудники вуза опубликовали в журнале «Галактика медиа» из топа публикаций Web of Science. В исследовании приняло участие 300 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...