Челябинская молодежь отказывается заходить в соцсети ради лайков

Молодежь в Челябинске заходит в соцсети ради общения, а не лайков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), исследование показало, что большинсттво молодых пребывание в социальных медиа готовы сократить.
«Тех, кто зашел в соцсети, чтобы поставить кому-то лайки, оказалось статистически не значимое количество. Почти 55% опрошенных заходили в соцсети для общения с родителями и друзьями, 23,8% искали информацию для работы и учебы», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.
Каждый двадцатый при последнем посещении социальных медиа читал поступившие сообщения. Только 2,38% загружали свои фотографии, и 2,04% интересовались, что нового в блогах знакомых.
Опрос также затронул отношение и к мессенджерам. Молодежь использует их для общения. Они дают возможность всегда оставаться на связи (65,1%), общаться с друзьями и родственниками на расстоянии (64,09%) и получать актуальную информацию (51%).
Вопрос вытеснения живого общения соцсетями для молодых не стоит. Минимум 40% опрошенных видится с друзьями в реальной жизни. И только 14% опрошенных сочли проблемой замену реального общения виртуальным. В то же время желание добиться успеха и популярности в интернете волнует лишь 3,69% опрошенных. Примерно 30% респондентов использует социальные сети для того, чтобы расслабиться после учебы.
Сократить пребывание в соцсетях готовы 60% опрошенных. Мотивацией для такого решения является желание сэкономить время. Примерно четверть опрошенных опасается мошенничества и кибербуллинга.
Исследование провели завкафедрой социологии Эльвира Валеева и доцент Людмила Белова. К работе привлекли профессора кафедры философии Владимир Гладышев. Он — автор монографии об одиночестве и компенсаторном общении. Опрос обогатился философско-методологическим обоснованием с опорой на классиков: от Аристотеля, Бердяева и Франка до Мартина Бубера и Юргена Хабермаса.
Результат сотрудники вуза опубликовали в журнале «Галактика медиа» из топа публикаций Web of Science. В исследовании приняло участие 300 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет.
