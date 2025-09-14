Озвучены предварительные результаты выборов в Заксобрание Челябинской области

Партия «Единая Россия» набрала 54,55% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва после обработки 96,7% протоколов. Это показали данные Избирательной комиссии Челябинской области по состоянию на 7:00 15 сентября.
ЕР продолжает удерживать лидерство. Следом идет «Справедливая Россия», которая получает 13,55% голосов, ЛДПР — 9,59%, «Новые люди» — 7,91%, КПРФ — 5,98%, а «Партия пенсионеров» — 5,79%.
Партия «Единая Россия» сохраняет первую позицию на протяжении всей кампании: по данным избиркома, она была первой и после обработки 7,18%, и после 25,55% протоколов. Аналогичная динамика отмечалась и после подсчета 71,72% голосов, когда партия также набирала более 54%. Остальные партии, включая «Справедливую Россию» и ЛДПР, стабильно занимают второе и третье места.
