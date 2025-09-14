14 сентября 2025

Озвучены предварительные результаты выборов в Заксобрание Челябинской области

«Единая Россия» набрала более 54% голосов на выборах в ЗСО Челябинской области
Промежуточные итоги голосования в ЗСО Челябинской области показывают явную поддержку ЕР избирателями
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Партия «Единая Россия» набрала 54,55% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва после обработки 96,7% протоколов. Это показали данные Избирательной комиссии Челябинской области по состоянию на 7:00 15 сентября.

ЕР продолжает удерживать лидерство. Следом идет «Справедливая Россия», которая получает 13,55% голосов, ЛДПР — 9,59%, «Новые люди» — 7,91%, КПРФ — 5,98%, а «Партия пенсионеров» — 5,79%.

Партия «Единая Россия» сохраняет первую позицию на протяжении всей кампании: по данным избиркома, она была первой и после обработки 7,18%, и после 25,55% протоколов. Аналогичная динамика отмечалась и после подсчета 71,72% голосов, когда партия также набирала более 54%. Остальные партии, включая «Справедливую Россию» и ЛДПР, стабильно занимают второе и третье места.

Почти все протоколы выборов в заксобрание и органы местного самоуправления обработаны
Фото:

