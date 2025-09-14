В массовом ДТП с участием десяти машин на Шершневской плотине в Челябинске пострадали восемь человек. Об этом сообщил врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев. Авария произошла утром 15 сентября и парализовала движение на участке. Пробка достигла рекордных 11 баллов.
«В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек», — сообщил Жиляев в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинска. Всего в ДТП повреждения получили девять автомобилей.
Массовая авария произошла 15 сентября в 08:00 в районе дома № 3в по улице Центральной. 20-летний парень, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимися транспортными средствами.
Спустя час после аварии на участке было введено реверсивное движение. Позднее въезд на плотину со стороны улицы Худяков перекрыли. Пробка на указанном участке достигла рекордных 11 баллов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!