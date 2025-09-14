Обработан 71% протоколов: как проходят выборы в Заксобрание Челябинской области

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва по результатам обработки 71,72% протоколов по единому округу на 03:00 15 сентября. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
По предварительным результатам, партия ЕР набрала 54,59% голосов избирателей. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,12%, третье — ЛДПР, которая получила 9,51%. Остальные партии — «Новые люди» (7,58%), «Партия пенсионеров» (6,22%) и КПРФ (6,09%) — также преодолевают пятипроцентный барьер.
Ранее, по данным обработки 25,55% протоколов, «Единая Россия» также лидировала с результатом 54,20% голосов, а на втором и третьем местах находились «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР соответственно. Аналогичная расстановка сил сохранялась и после обработки первых 7,18% протоколов.
