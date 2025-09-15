Политолог Мельников назвал итоги челябинских выборов поддержкой «Курса Текслера»

Убедительная победа «Единой России» на выборах в Челябинской области закрепляет поддержку губернатора Алексея Текслера и его программы, полученную на выборах главы региона в 2024 году. Такое мнение высказал URA.RU политолог Александр Мельников.
«Безоговорочная поддержка „Курса Текслера“. Кампания стала логичным продолжением губернаторских выборов 2024 года. Тогда жители области поддержали избрание на второй срок Алексея Текслера и предложенную им программу развития региона на ближайшие пять лет. А сейчас они проголосовали за „Единую Россию“, которая пошла на выборы с губернатором во главе списка и „Курсом Текслера“ в качестве своей программы», — констатировал Мельников.
Он указал, что партия власти преодолела знаковый барьер в 50% полученных голосов. Это очень высокий показатель, как в абсолютных цифрах (порядка 54%), так и в сравнительных — на 12% больше, чем единороссы получили на аналогичных выборах в Заксобрание пять лет назад. При этом при более спокойном ходе кампании удалось обеспечить и более высокую явку, и дополнительные пять мандатов ЗСО (в прошлом созыве было 43 из 60, теперь ожидаются 48). Все это подчеркивает как сложившийся в стране патриотический консенсус — вокруг президента Путина и решения задач СВО, так и положительную оценку южноуральцами работы команды Текслера и реализуемых в регионе программ и проектов.
По мнению эксперта, остающиеся второй политической силой региона эсеры начинают постепенно тереть позиции, столкнувшись с жесткой конкуренцией других партий. Результаты КПРФ провальны: по сравнению с выборами в ЗСО коммунисты набрали в два раза меньше голосов. продолжая терять электорат и «выезжать» за счет федерального бренда. «Новые люди» продемонстрировали хороший нишевый потенциал, выйдя на четвертое место благодаря универсальной кампании без акцентов на региональную специфику. ЛДПР продолжает сохранять стабильную электоральную опору в регионе, а полуфантомной Партии пенсионеров за счет актуального названия и малосодержательных кампаний прямых конкурентов удалось преодолеть 5%-ю планку. Такой расклад добавляет интриги на региональном уровне предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму, считает Мельников.
На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва с 12 по 14 сентября проголосовали 999 738 жителей Челябинской области. Явка составила 39,98 %, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. Также местные выборы прошли в 39 муниципалитетах. Предварительно голоса распределились следующим образом. По единому округу: 54,48% избирателей проголосовали за партию «Единая Россия», 13,43% — за «Справедливую Россию», 9,79% — за ЛДПР, 8,11 % — за «Новые люди». 5,94% голосов у КПРФ и 5,69% — у «Партии пенсионеров». Из 30 одномандатных округов 28 мандатов у представителей партии «Единая Россия». Два мандата — у «Справедливой России».
