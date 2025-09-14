14 сентября 2025

В челябинском городе построят новый цех по производству батарей. Скрин

Госэкспертиза одобрила строительство цеха 12 сентября
В Верхнем Уфалее Челябинской области на заводе «Уралэлемент» построят новый цех по производству тепловых батарей. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство цеха по производству тепловых батарей в Верхнем Уфалее Челябинской области. Застройщик — АО „Верхнеуфалейский завод „Уралэлемент“. Проект госэкспертиза одобрила 12 сентября 2025 года“, — сообщается на сайте госреестра.

Завод в Верхнем Уфалее образован в 1942 году на базе эвакуированного из Саратова в Верхний Уфалей завода по производству автономных источников тока. Во время Великой Отечественной Войны на предприятии выпускали аккумуляторы для фронта. Сейчас основные виды деятельности предприятия — разработка и производство химических источников тока и батарей специального и общепромышленного назначения, а также проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

