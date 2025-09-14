14 сентября 2025

В Челябинске популярные трамваи вернулись на свои маршруты движения

В Челябинске трамваи №2, 3, 16 и 22 вернулись на свои маршруты движения
Трамваи в Челябинске снова следуют по улице Кирова (архивное фото)
Трамваи в Челябинске снова следуют по улице Кирова (архивное фото)

В Челябинске после ремонта открыто движение трамваев по улице Кирова и популярные маршруты №2, 3, 16 и 22 вернулись на свои трассы движения. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия ООО «ЧелябГЭТ». 

«Трамваи №2, 3, 16 и 22 вернулись на свои трассы движения. Движение трамваев по улице Кирова открыто», — сообщила пресс-служба предприятия в telegram-канале. 

Сейчас завершаются работы по капитальному ремонту рельс. Установка бордюрного камня запланирована в ночное время, без остановки движения.

С 23 августа были введены ограничения для автотранспорта на пересечении Кирова и Братьев Кашириных. В этот период общественный транспорт следовал по временным маршрутам, а водителей просили учитывать ограничения при планировании поездок.

