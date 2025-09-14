Проект линии челябинского метротрама на Овчинникова одобрила госэкспертиза

В Челябинске проект строительства части линии метротрама «Север-Юг» на улице Овчинникова прошел госэкспертизу. АО «Челябинский метротрамвай» построит два тоннеля, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия „Север-Юг“. Проходка горизонтальных выработок со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей. Участок от улицы Овчинникова до ДЩК №5 и №6 (объекты в рамках строительства линии „Север-Юг“ челябинского метротрамвая). Застройщик АО „Челябинский метротрамвай“. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте.
Как следует из данных единого государственного реестра заключений, планируется обеспечить проходку горизонтальных выработок со строительными конструкциями. Документацию подготовили ООО «Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации», ООО «Уралстройизыскания», ООО «Уралгеоэкология», ООО «Байер», АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Моспроект-3“, а также АО „Институт по проектированию промышленных и транспортных объектов для городского хозяйства города Москвы “ Моспромпроект»».
В июле 2025 года на площадку строительства метротрамвая в Челябинске на улице Овчинникова доставили первые элементы тоннелепроходческого комплекса. Шесть платформ привезли из Москвы. Компания построит два тоннеля от рампового участка на улице Овчинникова до демонтажных камер за остановкой «Площадь Революции».
