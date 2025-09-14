Команда по Dota 2 c капитаном из Златоуста проиграла турнир на 2,6 млн долларов

Команда Team Spirit c капитаном Ярославом Найденовым на турнире The International по Dota 2 осталась без приза в 2,6 млн долларов. Команда вылетела из тройки лидеров, хотя дважды в этих соревнованиях побеждала.
«Team Spirit уступила в матче на выбывание против Team Falcons (Саудовская Аравия) и завершила выступление на The International 2025. Команда не смогла пройти в основную часть соревнования, чтобы сыграть в плей-офф», — рассказал игровой портал по Dota 2.
Команда заработала 655 очков. По этому показателю игроки Team Spirit заняли четвертое место. На первом французская Team Vitality (1000 очков). За ней расположились монгольская The MongolZ (800 очков) и немецкая MOUZ (685 очков).
Победителем турнира, прошедшего в Гамбурге (Германия), стала команда Team Falcons из Саудовской Аравии. Команде со златоустовским капитаном удавалось дважды побеждать в The International. Первый приз у россиян был в 2021 году, когда победители обошли команду PSG.LGD (Китай). Победы второй раз россияне удостоились в 2023 году, обыграв Gaimin Gladiators (Канада).
